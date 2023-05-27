بتوجيه أمير نجران.. اجتماع طارئ للجنة الرئيسية للدفاع المدني

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وجَّه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة، مساء أمس السبت، بعقد اجتماع طارئ للجنة، يوم الاثنين المقبل.

وتضمن التوجيه أن يتم الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الأمنية والمدنية والخدمية الأهلية؛ وذلك لمناقشة تداعيات الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

تدفق مياه الأمطار وجريان السيول

وأكدَ أمير منطقة نجران، أهمية إيجاد الحلول الآنية والمستقبلية للمشكلات التي برزت نتيجة تزايد تدفق مياه الأمطار والسيول في الأودية والشعاب، وقنوات التصريف داخل الأحياء السكنية بمدينة نجران والمحافظات التابعة لها.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وعلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على مناطق تبوك ، الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية.

هطول أمطار رعدية

فيما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف.

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