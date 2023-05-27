التمارين الرياضية في هذا الموعد أفضل لمرضى السكري

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة عن فوائد ممارسة التمارين الرياضة بعد الظهر لمرضى السكري.

وتوصل باحثون في مركز بريغهام وجوسلين للسكري في بوسطن إلى أن النشطين بدنياً خلال فترة ما بعد الظهيرة لديهم انخفاض أكبر في نسبة السكر بالدم، مقارنة بمن كانوا نشطين في فترات مختلفة من اليوم.

ووفقا للدراسة، فقد اعتمد الباحثون على بيانات دراسة امتدت سنوات أجريت تحت مسمّى “لوك أهيد” في الولايات المتحدة، وهي تجربة عشوائية محكومة تقيس تأثير التدخل المكثّف في أسلوب الحياة، مع توعية مرضى السكري بالمعلومات على عوامل مثل الوزن وصحة القلب.

أهم نتائج الدراسة

وكشفت النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن مرضى السكري من النوع 2، والذين كانوا نشطين بدنياً في فترة ما بعد الظهر، حققوا أكبر تحسن بعد عام واحد في التجربة، وفقاً لموقع “ساينس دايلي”.

وأوضحت الدكتور جينغي كيان، المشرفة على البحث: “نعلم أن النشاط البدني مفيد لمرضى السكري، ولكن ما تضيفه دراستنا هو فهم جديد بأن توقيت النشاط قد يكون مهماً أيضاً”.

يذكر أنه شارك في الدراسة أكثر من 2400 مريض، وارتدى المشاركون جهاز تسجيل لقياس النشاط البدني.

اقرأ أيضا:

5 علامات في العين تكشف عن الإصابة بالسكري من النوع2