الأحد 8 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 8 ذو القعدة 1444 هجرية، الموافق 28 مايو 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:16 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:57، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:04 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:55 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 8 ذو القعدة 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الأحد 8 ذو القعدة
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:13
المدينة – 4:04
الرياض – 3:36
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:19
الرياض – 11:51
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:33
المدينة – 3:42
الرياض – 3:14
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:58
المدينة – 7:05
الرياض – 6:37
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:28
المدينة – 8:35
الرياض – 8:07
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