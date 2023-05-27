تفاجئوا بأسد يقف أمامهم أثناء تخييمهم.. شاهد ما فعلوه لينجوا من افتراسهم

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق مشهد يحبس الأنفاس، لمجموع سياح أثناء تخيميهم في براري جمهورية بوتسوانا، إذ فاجأهم أسد ضخم.

التخييم في بوتسوانا

وحسب ناشر الفيديو فإن سيّاحًا ذهبوا للتخييم في براري أفريقيا في جمهورية بوتسوانا وعند الغروب اقترب منهم أسد وبدأ يشم الطعام الموجود على طاولتهم.

وتابع:” انتهى المقطع باقتراب الأسد من أصحاب المخيم الذين بقوا في مكانهم دون حراك لعلمهم أن أي حركة هروب قد تعني ملاحقتهم وقتلهم من هذا الوحش”.

ويظهر في الفيديو كيف صمد السياح دون حركة، بينما كان الأسد على بعد خطوات منهم لكنه انصرف وتركهم.

سيّاح ذهبوا للتخييم في براري أفريقيا في جمهورية بوتسوانا وعند الغروب اقترب منهم أسد وبدأ يشم الطعام الموجود على طاولتهم، انتهى المقطع باقتراب الأسد من أصحاب المخيم الذين بقوا في مكانهم دون حراك لعلمهم أن أي حركة هروب قد تعني ملاحقتهم وقتلهم من هذا الوحش.pic.twitter.com/N73sjnFyFI — إياد الحمود (@Eyaaaad) May 27, 2023

طفل وأسد

ومؤخرًا تعرض طفل يبلغ من العمر 6 سنوات للعض من قبل أسد كان يتواجد في حديقة حيوانات مدينة أصداء بخانيونس جنوب قطاع غزة.

عضة أسد:

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر طبية، أن الطفل من سكان منطقة معن شرق خانيونس، وصل مجمع ناصر الطبي بحالة حرجة، وأعلن عن وفاته بعد وقت قصير، جرّاء الحادثة.

أسد ينهش أصابع عامل:

وفي وقت سابق: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم يوثق لحظة نهش أسد لأصابع عامل في إحدى الحدائق.

وكان عامل حديقة حيوانات في “جامايكا”، حاول استعراض شجاعته أمام بعض زوار الحديقة، وحاول التلاعب مع الأسد لكن حدث ما لم يكن في الحسبان.

وأظهر الفيديو استفزاز العامل للأسد بمحاولة لمس رأسه عدة مرات بعيدًا عن أنيابه، إلا أن الأسد تمكن من نهش أصابعه بقوة ونهش أحدها في النهاية بعد محاولات مستميتة من العامل لسحب يده من بين أنياب الأسد.

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