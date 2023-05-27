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اشتباكات مسلحة بين إيران وطالبان على الحدود.. وطهران تعلن عن قتلى
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اشتباكات مسلحة بين إيران وطالبان على الحدود.. وطهران تعلن عن قتلى

اشتباكات مسلحة بين إيران وطالبان على الحدود.. وطهران تعلن عن قتلى

اشتباكات مسلحة بين إيران وطالبان على الحدود.. وطهران تعلن عن قتلى
١٠:٣٧:٠٦ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت طهران اليوم السبت، إغلاق الحدود بين إيران وأفغانستان، وإيقاف حركة التبادل التجاري بين البلدين عبر حدود ميلك أفغانستان حتى إشعار آخر.

مقتل 3 عناصر

جاء ذلك بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين البلدين على الحدود، حيث أعلنت إيران مقتل 3 عناصر من حرس الحدود، قرب مركز ساسولي الحدودي في منطقة زابل، الحدودية المحاذية لأفغانستان، الأسبوع الماضي.

وأعلنت وكالة “إرنا” الإيرانية، مقتل 3 من عناصر حرس الحدود، خلال الاشتباك مع قوات طالبان الأسبوع الماضي.

مقتل قائد مركز ساسولي

وتجدر الإشارة إلى أنه نتيجة للهجوم الذي تعرض له حرس الحدود الأسبوع الماضي، لقي قائد مركز ساسولي الحدودي مصرعه.

ووفقا للوكالة، بدأت عناصر طالبان صباح اليوم، بإطلاق النار على مركز ساسولي الحدودي في منطقة زابل، ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر حرس الحدود الإيراني، و إصابة مواطنين آخرين.

وأشارت الوكالة، إلى أن حرس الحدود الإيراني قام بالرد على الهجوم، إلا أنه لم يتم نشر أي بيانات حول خسائر عناصر طالبان حتى اللحظة.

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الكلمات الدلالية:
اشتباكات افغانستان ايران طالبان

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