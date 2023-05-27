وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية للخدمات المحدودة

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات المحدودة عن طرح فرص وظيفية شاغرة منها (هندسية ، فنية ، إدارية ، مهنية) بمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، مستشفى الملك سلمان في حائل)

على النحو التالي:

مجالات العمل:

– وظائف هندسية

– وظائف فنية

– وظائف إدارية

– وظائف مهنية

– حراسات أمنية

– سائقين

المسميات الوظيفية:

1- مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

– مهندس ميكانيكي

– مهندس كهرباء ضغط منخفض/ ضغط متوسط

– مهندس إدارة مرافق

– مهندس جودة

– مهندس سلامة وصحة مهنية

– مهندس إدارة مخاطر

– فني سباكة ومضخات

– فني كهرباء

– فني كهرباء سيارات

– فني صيانة محركات

– فني أعمال مدنية – رصف

– إداري

– مدخل بيانات

– كاتب

– مراقب دوام

– سائق

– سائق نقل ثقيل

– أمين مستودع

– أخصائي مشتريات

الشروط:

– الأفضلية للمواطنين، ولغير السعوديين توفر نقل كفالة.

– يفضل وجود خبرة في مجال إدارة المرافق أو الصيانة والتشغيل.

– إجادة اللغة العربية والانجليزية للوظائف الفنية والهندسية.

– إجادة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

– قدرة تواصل مميزة.

2- مستشفى الملك سلمان في حائل

– عامل بناء

– حراسات أمنية وسلامة

– كيميائي

– نجار

– عامل مغسلة

– خياط

– فني سباكة

– فني طلاء

الشروط:

– حاصل على مؤهل تعليمي مناسب حسب متطلبات كل وظيفة (الدبلوم فأعلى).

– خبرة ذات صلة في إدارة المرافق

– إجادة اللغة العربية والإنجليزية

– مهارات في التواصل

طريقة التقديم:

متاح التقديم من خلال الروابط التالية:

1- مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة:إضغط هنا

2- مستشفى الملك سلمان في حائل:إضغط هنا

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