وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية للخدمات المحدودة
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أعلنت الشركة السعودية للخدمات المحدودة عن طرح فرص وظيفية شاغرة منها (هندسية ، فنية ، إدارية ، مهنية) بمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، مستشفى الملك سلمان في حائل)
على النحو التالي:
مجالات العمل:
– وظائف هندسية
– وظائف فنية
– وظائف إدارية
– وظائف مهنية
– حراسات أمنية
– سائقين
المسميات الوظيفية:
1- مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
– مهندس ميكانيكي
– مهندس كهرباء ضغط منخفض/ ضغط متوسط
– مهندس إدارة مرافق
– مهندس جودة
– مهندس سلامة وصحة مهنية
– مهندس إدارة مخاطر
– فني سباكة ومضخات
– فني كهرباء
– فني كهرباء سيارات
– فني صيانة محركات
– فني أعمال مدنية – رصف
– إداري
– مدخل بيانات
– كاتب
– مراقب دوام
– سائق
– سائق نقل ثقيل
– أمين مستودع
– أخصائي مشتريات
الشروط:
– الأفضلية للمواطنين، ولغير السعوديين توفر نقل كفالة.
– يفضل وجود خبرة في مجال إدارة المرافق أو الصيانة والتشغيل.
– إجادة اللغة العربية والانجليزية للوظائف الفنية والهندسية.
– إجادة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.
– قدرة تواصل مميزة.
2- مستشفى الملك سلمان في حائل
– عامل بناء
– حراسات أمنية وسلامة
– كيميائي
– نجار
– عامل مغسلة
– خياط
– فني سباكة
– فني طلاء
الشروط:
– حاصل على مؤهل تعليمي مناسب حسب متطلبات كل وظيفة (الدبلوم فأعلى).
– خبرة ذات صلة في إدارة المرافق
– إجادة اللغة العربية والإنجليزية
– مهارات في التواصل
طريقة التقديم:
متاح التقديم من خلال الروابط التالية:
1- مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة:إضغط هنا
2- مستشفى الملك سلمان في حائل:إضغط هنا
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