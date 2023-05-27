ميزة غير مسبوقة في سيارة أودي A6 الكهربائية الجديدة لتقليل الحوادث

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كشفت شركة أودي النقاب عن سيارة A6 الكهربائية الجديدة، التي زودتها بميزة غير مسبوقة، لم تطرح في أي سيارة من قبل.

إشارات مميزة

وتتميرز السيارة الجديدة Audi A6 E Tron بمصابيحها التي حصلت على ميزة فريدة إذ تظهر هذه المصابيح إشارات ضوئية تنعكس على الطريق بجانب السيارة لتبين ما إذا كانت المركبة ستنعطف إلى اليمين أو إلى اليسار.

وإذا قرر السائق الانعطاف إلى اليمين مثلا فإن الإشارات الضوئية ستظهر على الطريق على يمين العجلتين الأمامية والخلفية، حسب “روسيا اليوم”.

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بدون مرايا أو مقابض

ويخلو هيكل السيارة من الخارج أيضا من المرايا الجانبية، إذ استعيض عن المرايا بكاميرات تظهر حالة الطريق على شاشات داخلية موجودة في قمرة القيادة.

والأمر المميز في هذه السيارة أيضا خلوها من قبضات الأبواب الخارجية، إذ يكفي أن يقوم صاحب السيارة بتمرير يده بجانب الباب بحركة بسيطة لتقوم حساسات الحركة بفتح الأبواب تلقائيا.