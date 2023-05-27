7 أسباب لضعف إضاءة مصابيح السيارة

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يحذر خبراء قيادة السيارات، من خطورة إهمال مشكلة ضعف إضاءة مصابيح السيارة والتي تعد من المشكلات الشائعة التي قد تواجه العديد من السائقين أثناء القيادة.

ويؤكد الخبراء، أن المصابيح الأمامية تعد أحد أهم عوامل الأمن والسلامة الرئيسية للسيارة، حيث تعد المسؤول الأول عن إنارة الطرق خاصة أثناء القيادة على الطرقات المعتمة للغاية ليلاً.

أسباب ضعف إضاءة مصابيح السيارة

– ضعف أداء وكفاءة البطارية

تعد البطارية عنصر أساسي بمنظومة تشغيل السيارة وعمل كافة التجهيزات الكهربائية، ومن بين هذه التجهيزات تأتي المصابيح الأمامية، والتي قد تتأثر بضعف قوة البطارية في حالة ضعفها أو اقتراب عمرها الافتراضي من الانتهاء.

– مشكلة في الدينامو

يعد الدينامو الجزء الأساسي المسؤول عن توليد الطاقة الكهربائية بالسيارة، وشحن البطارية، ومع وجود مشكلة في طريقة عمل الدينامو تتأثر كافة التجهيزات الكهربائية بالسيارة، لتظهر في ضعف المصابيح الأمامية والخلفية للسيارة وحتى الأضواء الداخلية والعديد من الأنظمة الكهربائية التي تتأثر على الفور.

– ضعف التوصيلات الكهربائية

قد تكمن المشكلة أيضاً في ضعف الأسلاك الكهربائية الموصلة للمصابيح الأمامية، والوصلات الخاصة بالدينامو والبطارية بالإضافة إلى الأسلاك الأرضية بالسيارة والتي تؤثر على أداء السيارة بشكل عام بجانب المصابيح الأمامية، لذلك يجب التأكد من سلامة كافة الأسلاك الكهربائية من البطارية و الدينامو وصولاً للوصلات الخاصة بالمصابيح الأمامية.

– عدم ضبط المصابيح بالطريقة الصحيحة

إذا كانت المصابيح الأمامية موجهة إلى اتجاه خاطئ، فلن توفر لك الإضاءة المثالية للطريق أمامك، حيث من الممكن أن توجد مشكلة في طريقة تثبيت المصابيح الأمامية أو طريقة عمل المحركات الكهربائية داخل المصابيح التي تتحكم في مستوى شعاع الإضاءة، لذلك يجب التأكد من ضبط شعاع المصابيح الأمامية بالطريقة الصحيحة.

– غطاء المصابيح الأمامية

مع مرور الزمن قد تبدأ بعض أغطية المصابيح الأمامية بفقدان لمعانها، وظهور العديد من التراكمات عليها، والتي تتسبب في ضعف شعاع الإضاءة الصادر من المصابيح الأمامية، وخاصة مع السيارات التي تعتمد على أغطية بلاستيكية للمصابيح الأمامية.

– انتهاء صلاحية اللمبات الأمامية

مثل كافة القطع بالسيارة تحتاج لمبات الإضاءة بالمصابيح الأمامية إلى التغيير بعد مرور العديد من السنوات من استخدامها خاصة مع السيارات القديمة، حيث بمرور الوقت تفقد اللمبات الأمامية قدراتها على الإضاءة مما يتسبب في ضعف قوتها ومدى شعاع الإضاءة الصادر منها، خاصة مع اللمبات الهالوجين التقليدية.

– قدم أو اتساخ المصابيح الأمامية

قدم المصابيح الأمامية أو عدم الاهتمام بتنظيفها قد يتسبب أيضا بضعف الإضاءة لاسيما أثناء الليل.

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