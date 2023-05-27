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هطول أمطار على أجزاء من منطقة تبوك

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هطول أمطار على أجزاء من منطقة تبوك

هطول أمطار على أجزاء من منطقة تبوك

هطول أمطار على أجزاء من منطقة تبوك
١٠:٢٠:٤٢ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

هطلت مساء اليوم السبت، أمطار خفيفة على محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك، والمراكز التابعة لها شملت مركز الوادي الجديد، و أبو الحنشان، وعلقان، و الزيتة.

وحسب وكالة الأنباء “واس”، لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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وفي سياق متصل، حذّر المركز الوطني للأرصاد من استمرار عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 10 مساءً.

وطالب المواطنين بضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، لأجل ضمان السلامة أثناء سقوط الأمطار.

أمطار على المدينة المنورة:

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت  من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

كما بين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا ووادي الفرع والعيص وخيبر، تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً .

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أخبار السعودية أمطار غزيرة توقعات الأرصاد حالة الطقس طقس السعودية

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