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1.4 مليون منشور تحذفها الصين عبر وسائل التواصل الاجتماعي
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1.4 مليون منشور تحذفها الصين عبر وسائل التواصل الاجتماعي

1.4 مليون منشور تحذفها الصين عبر وسائل التواصل الاجتماعي

1.4 مليون منشور تحذفها الصين عبر وسائل التواصل الاجتماعي
١٠:١١:٢٩ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت إدارة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين، أنه تم حذف 1.4 مليون منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحقيق استمر لشهرين في اتهامات بنشر معلومات مضللة وتربح غير مشروع وانتحال شخصيات مسؤولين حكوميين، من بين مشاكل‭ ‬أخرى بارزة

إغلاق 67 ألف حساب

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، في بيان، أمس الجمعة، إنها أغلقت 67 ألف حساب على مواقع التواصل الاجتماعي وحذفت مئات الآلاف من المنشورات في الفترة من العاشر من مارس الماضي، إلى 22 مايو الجاري، في إطار حملة “تقويم أوسع نطاقا، حسب البيان.

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أخبار مزيفة وشائعات

وذكرت الإدارة أنه من بين 67 ألف حساب تم إغلاقها نهائيا، تم حذف ما يقرب من 8 آلاف حساب بسبب :نشر أخبار مزيفة وشائعات ومعلومات من شأنها إلحاق أضرار”.

وتلقى نحو 930 ألف حساب آخر عقوبات أقل صرامة، تراوحت من حذف جميع المتابعين إلى تعليق أو إلغاء امتيازات جني الأرباح، حسب “sawtbeirut”.

ومنذ عام 2021 استهدفت الصين مليارات من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لتنظيف الفضاء الإلكتروني في البلاد وتسهيل سيطرة السلطات عليه.

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