قتلى وجرحى.. احتجاجات في دولة إفريقية ضد هدم مساجد بزعم بناء مشروع ضخم

تواصل – فريق التحرير:

تشهد إثيوبيا موجة من الاحتجاجات والمظاهرات ضد هدم وتدمير عدد من المساجد داخل البلاد بزعم بناء مشروع ضخم حول العاصمة أديس أبابا، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

قتلى وجرحى في الاحتجاجات

وبالأمس، قُتل شخصان في أديس أبابا خلال تظاهرة ضد تدمير مساجد في إطار مشروع ضخم حول العاصمة، كما ذكرت وسائل إعلامية قريبة من الحكومة نقلا عن الشرطة.

واندلعت صدامات في محيط مسجد أنوار في شمال العاصمة الإثيوبية بعدما نزل مسلمون إلى الشارع بعد صلاة الجمعة يوم أمس.

وجرح شخصان في اضطرابات في منطقة تعرف باسم غاس تيرا، توفيا بعد نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يندد

وحسب وسائل إعلام إثيوبية نقلا عن الشرطة أن أربعة متظاهرين و52 شرطيا جرحوا في الصدامات.

وأكد شاهد في مسجد أنوار طالبا عدم كشف هويته أن المصلين أطلقوا شعارات معادية لمشروع مركز كبير يسمى “شيغر سيتي” وللحكومة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف “بعد صلاة الجمعة بدأ الناس يهتفون شعارات من أجل وقف تدمير مساجدنا”، موضحا أن “قوات أمنية كبيرة وصلت وعند بلوغها أبواب المسجد غضب الناس وقاموا برشقها بالحجارة والأحذية”. وتابع أن رجال الشرطة أطلقوا بعد ذلك الغاز المسيل للدموع والرصاص في الهواء”.

وندد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أديس أبابا بعنف قوات الأمن بحق المسلمين، ودعا إلى بدء ملاحقات بعدما اعتبره ردا غير دستوري وغير إنساني من جانب قوات الأمن ضد المسلمين الذين يدافعون سلميا عن حقوقهم.

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