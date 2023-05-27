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جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة تستقبل رحلة ضيوف الرحمن من إيران
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جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة تستقبل رحلة ضيوف الرحمن من إيران

جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة تستقبل رحلة ضيوف الرحمن من إيران

جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة تستقبل رحلة ضيوف الرحمن من إيران
٠٩:٣٥:٥١ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم، رحلة ضيوف بيت الله الحرام القادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

تسهيل إجراءات دخول الحجاج

وكانت “الجوازات” قد أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ/ 2023 م، عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية.

وأكدت تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن، حسب “واس”.

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وفي وقت سابق، غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية إندونيسيا إلى المملكة عبر صالة المغادرة في مطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا، متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة.

وجاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، ووزير الشؤون الدينية بإندونيسيا ياقوت خليل قوماس.

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استقبال الحجاج الجوازات ضيوف الرحمن طريق مكة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز مطار المدينة المنورة

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