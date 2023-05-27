الأحوال المدنية تحذر المستفيدين من هذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة، اليوم السبت، المستفيدين والمتعاملين معها، من التعامل مع المدعين تقديم خدمات الأحوال المدنية.

وشارك الحساب الرسمي لـ”الأحوال المدنية”، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة، حذر خلالها من التعامل من من يدعي تقديم خدمات الوكالة.

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عبر أبشر.. تعديل المؤهل الدراسي دون مراجعة فروع الأحوال المدنية

وفي وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أهمية مراجعة أقرب مكتب للأحوال في حالة الرغبة في تعديل المهنة.

توضيح من الأحوال المدنية

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية عبر حساب “العناية بالعملاء”، ردا على سؤال مغردة استفسرت بشأن آلية تغيير المهنة بعد التخرج في أبشر.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها “وعليكم السلام، لتعديل المهنة يتطلب مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية، نسعد بخدمتك”.

ضوابط تعديل المهنة

في سياق متصل، حددت الأحوال المدنية ضوابط تعديل المهنة، وذلك بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحاً