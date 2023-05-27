تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في دارفور

تواصل – فريق التحرير:

تجددت الاشتباكات بين جانبي النزاع في السودان، الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في إقليم دارفور، غربي السودان، في ظل هدنة متفق عليها بالفعل بين الجانبين.

وحسب “العربية”، صد الجيش هجوما للدعم السريع على مدينة الفاشر، ولاية شمال دارفور، كما أكدت مصادر أن القوات المسلحة تمكنت من فك حصار زالنجي بوسط دارفور.

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وفي سياق متصل، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، أنه إعادة تقديم مساعدات غذائية للأشخاص الذين نجوا من القتال الدائر في العاصمة السودانية، الخرطوم.

500 ألف عالق في الخرطوم

وأضاف برنامج الأغذية العالمي أن “السلامة والأمن وإمكانية الوصول أمر بالغ الأهمية حتى نتمكن من زيادة دعمنا إلى 500 ألف شخص عالقين في الخرطوم”.

وتعرضت الخرطوم للدمار بسبب الصراع بين الجيش وقوات الرد السريع شبه العسكرية منذ منتصف أبريل الماضي.

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تعليق عمليات المساعدات

وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، علّق عملياته في السودان، بعد مقتل ثلاثة من عمال البرنامج في البلاد.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، في تغريدة، الاثنين الماضي: “في الوقت الذي تدفع فيه الأزمة في السودان الملايين إلى الجوع، يرفع برنامج الأغذية العالمي على الفور التعليق المؤقت الذي تم وضعه بعد الوفيات المأساوية لأعضاء فريقنا”.