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توجيه من أمير منطقة المدينة المنورة بشأن خدمات إسكان الحجاج
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توجيه من أمير منطقة المدينة المنورة بشأن خدمات إسكان الحجاج

توجيه من أمير منطقة المدينة المنورة بشأن خدمات إسكان الحجاج

توجيه من أمير منطقة المدينة المنورة بشأن خدمات إسكان الحجاج
٠٨:٣٨:٣٩ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجه أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة في المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، بالسماح لدور الإيواء المرخصة من وزارة السياحة التي تقع داخل المدينة المنورة، وتتوافر فيها الاشتراطات اللازمة من تقديم خدمات إسكان الحجاج.

استمرار استقبال طلبات الترخيص

كما تضمن توجيه أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم، استمرار استقبال طلبات الترخيص حتى تاريخ 1444/11/15.

ودعت اللجنة الراغبين في الترخيص إلى سرعة مراجعتها والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوب توافرها لاستكمال إجراءات إصدار التصريح.

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4 آلاف تصريح إسكان و500 ألف غرفة

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، أن لجنة إسكان الحجاج تسعى إلى إصدار أكثر من 4 آلاف تصريح إسكان و500 ألف غرفة لإسكان أكثر من مليوني حاج لموسم هذا العام.

وأضاف أسامة زيتوني، أن لجنة إسكان الحجاج تضم في عضويتها 5جهات حكومية، هي:

-إمارة مكة.

-أمانة العاصمة المقدسة.

-وزارة الحج.

-الدفاع المدني.

-الشرطة.

وأشار إلى أن من مهام اللجنة إصدار تصاريح إسكان الحجاج بموجب اللائحه التنفيذية المعتمدة، وبهدف توفير مسكن آمن وصحي وملائم لحجاج بيت الله الحرام.

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أمير المدينة المنورة إسكان الحجاج المدينة المنورة سكن الحجاج ضيوف الرحمن

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