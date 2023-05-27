أجواء ماطرة وغيوم كثيفة وجريان للسيول في نجران

تواصل – فريق التحرير:

هطلت اليوم السبت، أمطاراً متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت الأودية والشعاب.

أمطار وسيول وغيوم

وجذبت الأجواء الماطرة والغيوم الكثيفة وجريان السيول الأهالي والمقيمين للخروج للمنتزهات والحدائق العامة، ولضفاف وادي نجران للاستمتاع بالأجواء اللطيفة ومشاهدة الأمطار والسيول، التي لازالت تتواصل حتى مساء اليوم، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وعلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على مناطق تبوك ، الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية.

هطول أمطار رعدية

فيما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف.

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