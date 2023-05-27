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كيف يكون التشبه في قول النبي ﷺ “من تشبَّه بقومٍ فَهوَ منْهم”؟
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كيف يكون التشبه في قول النبي ﷺ “من تشبَّه بقومٍ فَهوَ منْهم”؟

كيف يكون التشبه في قول النبي ﷺ “من تشبَّه بقومٍ فَهوَ منْهم”؟

كيف يكون التشبه في قول النبي ﷺ “من تشبَّه بقومٍ فَهوَ منْهم”؟
٠٧:٥٧:٥٤ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجاب الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال حول حديث للنبي ﷺ قال: “من تشبَّه بقومٍ فَهوَ منْهم”، ووجه السائل استفساره عن كيفية التشبه.

التشبه في الأمور الخاصة

وأوضح الفوزان أن التشبه يكون في خواص الأمور، مثل الكلام والزي واللباس، وعاداتهم وتقاليدهم، ولفظ فهو منهم يدل على الوعيد الشديد، وفيه تحريم التشبه بالكفار، فبما هو خاص بهم، لأن التشبه بهم في أمورهم العامة، يدل على محبتهم في الأمور الخاصة.

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وفي وقت سابق، كشف سماحة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، أنه لا يصح الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر.

جاء ذلك إجابة على سؤال يقول: في منطقتنا يصلي الإمام ومعظم الناس صلاة العصر بعد صلاة الجمعة مباشرة، فما توجيهكم؟

وأوضح على موقعه الرسمي، أن ذلك لا يجوز.

لا يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر

وأكد أنه لا يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر لأن الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا”.

وبيّن أن صلاة الجمعة لها وقت يبدأ من زوال الشمس، وصلاة العصر لها وقت يبدأ عندما يصير ظل الشيء مثله، ولا يجوز تقديم صلاة العصر قبل وقتها وإذا صُلّيت قبل وقتها لا تصح.

الكلمات الدلالية:
حديث النبي صالح الفوزان فتاوى الفوزان فتاوى دينية

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