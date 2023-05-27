وصلت للمستخدمين.. شرح ميزة قفل محادثات الواتساب برقم سري (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد الخبير التقني عبدالله السبع، أن ميزة قفل الدردشة والمحادثات برقم سري وصلت لأكبر عدد من المستخدمين في تطبق التراسل الفوري الواتساب.

طريقة تفعيل الخدمة

وأوضح السبع، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أنه يمكن استخدام الميزة من خلال الفيس آي دي أو برقم سري.

وأشار إلى أن المحادثات المغلقة برقم سري موجودة في قسم خاص، ويمكن الحصول على الخدمة في تطبيق واتساب آخر إصدار، أو إغلاق التطبيق وإعادة فتحه.

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ميزة تعديل الرسائل

وفي وقت سابق، أعلن تطبيق “واتساب” عن إطلاق أحد أهم الميزات المنتظرة بشدة والتي تتيح لمستخدميه القدرة على تعديل الرسائل بعد إرسالها.

وأوضح التطبيق أنه أصبح بالإمكان تعديل الرسائل المرسلة على واتساب إذا اكتشفت فيها خطأ أو غيرت رأيك.

وسيتمكن المرسلون بعد نشر الخاصية عالمياً في الأسابيع القادمة، من تعديل رسائلهم في غضون 15 دقيقة من الضغط على «إرسال».

طريق التعديل

أما عن طريقة التعديل، فتتم كالتالي:

1- الضغط لفترة طويلة على الرسالة.

2- اختيار “تعديل” في القائمة.

يذكر أن الرسالة المعدلة ستحمل وصف “معدلة”، دون تحديد الجزء الذي خضع للتعديل.

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