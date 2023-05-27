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آلية فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي “اللياقة”.. 5 خطوات للحجز
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آلية فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي “اللياقة”.. 5 خطوات للحجز

آلية فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي “اللياقة”.. 5 خطوات للحجز

آلية فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي “اللياقة”.. 5 خطوات للحجز
٠٧:٢١:٤٠ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الصحة بالتفصيل، الهدف من آليات فحص الالتحاق بالصف الأول لطلاب المرحلة الابتدائية “اللياقة”.

ومن أهداف آلية فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي، تحديد المسار التعليمي المناسب للطلاب المستجدين سواء للتعليم العام أو التربية الخاصة.

وأيضا التقصي عن التاريخ المرضي للطالب والعائلة، والتأكد من استكمال التطعيمات الأساسية.

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ويشمل الفحص ما يلي:

قياس مؤشر كتلة الجسم

حدة النظر

الأسنان

كفاءة السمع

5 خطوات للحجز

بينما تشمل خطوات حجز موعد في مراكز الرعاية الصحية ما يلي:

– تحميل تطبيق صحتي

– تسجيل الدخول

– اختيار المواعيد

– اختيار خدمة عيادة فحص وتطعيمات المدارس

– تحديد تاريخ ووقت الحضور

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الكلمات الدلالية:
الصف الأول الابتدائي اللياقة فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي وزارة الصحة

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