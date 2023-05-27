سوق الأسهم يغلق على انخفاض للأسبوع الثاني.. النفط يكسب والذهب يتراجع

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أنهى مؤشر السوق الرئيس، تعاملات الأسبوع الماضي، على انخفاض بـ159 نقطة وبنسبة 1.4 %، عند 11185 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه الأسبوع الذي سبقه عند 11344 نقطة.

وسجل معدل التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 5 % ليصل إلى 5.78 مليار ريال، مقارنة بمعدل 6.09 مليار ريال خلال الأسبوع الذي يسبقه.

القطاعات المتصدرة

وتراجعت مؤشرات 14 قطاعا خلال الأسبوع الماضي، من أصل 21 قطاع في السوق الرئيسي، بينما ارتفعت مؤشرات 7 قطاعات.

وتصدر قطاع الاتصالات، قائمة القطاعات المنخفضة بنسبة 3.4 %، ثم قطاع التأمين، بنسبة 2.8 %، ثم الاستثمار والتمويل، بنسبة 2.5 %، حسب “ارقام”.

وتراجع قطاعا البنوك والطاقة، بنسبة 1.9 % و1.5 % على التوالي، وسجل قطاع المواد الأساسية انخفاضا بنسبة 1.4 %، في المقابل، تصدر قطاع الأدوية، القطاعات المرتفعة بنسبة 18.6 %

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ارتفاع مؤشر الأسهم في أسبوع.. والنفط والذهب يتكبدان خسائر

مكاسب أسبوعية للنفط

ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، في ظل آمال في اقتراب المسؤولين الأمريكيين من ‏التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين الحكومي.

وفي الوقت نفسه، تقيم السوق، الرسائل المتباينة ‏حول الإمدادات من المملكة وروسيا، قبيل الاجتماع التالي لتحالف أوبك+ بشأن ‏سياسة الإنتاج.‏

أسعار النفط

وارتفع خام برنت 69 سنتا أو 0.9% إلى 76.95 دولار للبرميل عند التسوية كما ‏زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتا أو 1.2% إلى 72.67 دولار ‏للبرميل.، حسب “CNBC عربية”.

وعلى أساس أسبوعي، سجل الخامان مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بلغت ‏‏1.7% لبرنت و1.6% لخام غرب تكساس الوسيط.‏

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الذهب يتخلى عن مكاسبه

وبعد ارتفاع العقود الآجلة للذهب بنسبة طفيفة، في ختام تعاملات الجمعة، متخلياً عن بعض المكاسب التي سجلها خلال الجلسة، اتجهت الأسعار نحو خسائر أسبوعية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة طفيفة، عند التسوية، بنحو 60 سنتاً إلى 1944.30 دولار للأوقية، فيما سجلت خسائر أسبوعية بنحو 1.9% هي الثالثة على التوالي.

مؤشر التضخم

وفي المقابل، ارتفع مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي في أبريل الماضي، ليسجل 4.7% مقابل توقعات يثباته عند 4.6%، الأمر الذي رفع الرهانات على بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

فيما تحوم عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ومؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياتها منذ منتصف مارس، وكلاهما في طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي.

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