مستشفى الملك سلمان يعلن عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الصحية

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أعلن مستشفى الملك سلمان بالرياض، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الصحية، حسب المسميات والشروط المعلن عنها.

المسميات الوظيفية:

– أطباء استشايين طوارئ

– أطباء أخصائيين طوارئ

الشروط:

وجود تصنيف من الهيئة السعودية سارية الصلاحية، تناسب مع الوظيفة المتقدم لها.

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طريقة ورابط التقديم:

للتقديم يتم إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني: ⁦RSALRIFI@MOH.GOV.SA

ويوضع في موضوع البريد الإلكتروني مسمى الوظيفة المراد التقدم لها، ونوه المستشفى أنه لن يتم النظر في أية طبات لا تتناسب مع الوظيفة.

تحصيل مبالغ مالية مقابل فتح الملف الطبي

وفي سياق منفصل، حذرت وزارة الصحة من فرض رسوم لفتح الملف في المستشفيات الخاصة، داعية إلى الإبلاغ عن ذلك.

وقال حساب “الصحة_937” التابع لوزارة الصحة في موقع “تويتر”، لا يتطلب رسوم مقابل خدمة فتح الملف في المنشآت الصحية الخاصة، وفي حال مخالفة ذلك كرمًا التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، أو الاتصال بالرقم 937 لتصعيد بلاغ بذلك”.

وتحذر وزارة الصحة المؤسسات الصحية الخاصة من عدم تحصيل مبالغ مالية مقابل فتح الملف الطبي.