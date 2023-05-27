مستشفى الملك سلمان يعلن عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الصحية
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك سلمان بالرياض، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الصحية، حسب المسميات والشروط المعلن عنها.
المسميات الوظيفية:
– أطباء استشايين طوارئ
– أطباء أخصائيين طوارئ
الشروط:
وجود تصنيف من الهيئة السعودية سارية الصلاحية، تناسب مع الوظيفة المتقدم لها.
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طريقة ورابط التقديم:
للتقديم يتم إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني: RSALRIFI@MOH.GOV.SA
ويوضع في موضوع البريد الإلكتروني مسمى الوظيفة المراد التقدم لها، ونوه المستشفى أنه لن يتم النظر في أية طبات لا تتناسب مع الوظيفة.
تحصيل مبالغ مالية مقابل فتح الملف الطبي
وفي سياق منفصل، حذرت وزارة الصحة من فرض رسوم لفتح الملف في المستشفيات الخاصة، داعية إلى الإبلاغ عن ذلك.
وتحذر وزارة الصحة المؤسسات الصحية الخاصة من عدم تحصيل مبالغ مالية مقابل فتح الملف الطبي.