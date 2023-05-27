عواصف وأمطار غزيرة.. تحذير من الأرصاد على “مكة المكرمة” حتى الـ 10 مساءً

تواصل- فريق التحرير:

حذّر المركز الوطني للأرصاد من استمرار عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 10 مساءً.

وطالب المواطنين بضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، لأجل ضمان السلامة أثناء سقوط الأمطار.

أمطار على المدينة المنورة:

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

كما بين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا ووادي الفرع والعيص وخيبر، تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً .

أمطار بعسير وجازان:

أيضا أصدر المركز الوطني للأرصاد ، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 10 مساءً.

فيما أصدر تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة .

ونوه المركز الوطني أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.

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