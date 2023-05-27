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لدعم القيم والتعاليم الإسلامية.. توجيه عاجل بالتحقيق في عرض مسرحي بإحدى مدارس القصيم

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لدعم القيم والتعاليم الإسلامية.. توجيه عاجل بالتحقيق في عرض مسرحي بإحدى مدارس القصيم

لدعم القيم والتعاليم الإسلامية.. توجيه عاجل بالتحقيق في عرض مسرحي بإحدى مدارس القصيم

لدعم القيم والتعاليم الإسلامية.. توجيه عاجل بالتحقيق في عرض مسرحي بإحدى مدارس القصيم
٠٦:٤٨:٣٢ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجه المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم بتشكيل لجنة للإشراف والتحقيق في عرض مسرحي بإحدى مدارس القصيم، مؤكدا الحرص على القيم والتعاليم الإسلامية.

تشجيل لجنة للتحقيق

وجاء في بيان نشرته إدارة تعليم القصيم عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، حول أحد العروض المسرحية الطلابية، وجه المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم بمتابعة ما أثير حول محتوى العرض المسرحى “أفق” والتحقق من تفاصيل العمل ومجرياته، واستكمال ما يلزم نظامًا”.

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دعم القيم والتعاليم الإسلامية

وتابع البيان “كما وجه بتشكيل لجنة للإشراف على البرامج الاحتفائية التي، تقام على مستوى الإدارة والمدارس تباشر إعداد ومراجعة
المحتوى، بما يتسق مع الدور التربوي المنطلق من المرتكزات الوطنية المنبثقة من القيم والتعاليم الإسلامية”.

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الكلمات الدلالية:
الأخلاق القصيم القيم الإسلامية تعليم القصيم عرض مسرحي

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