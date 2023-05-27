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نجران.. حالة وفاة و28 مصابا في حادث لحافلة ركاب بمركز بهجة
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نجران.. حالة وفاة و28 مصابا في حادث لحافلة ركاب بمركز بهجة

نجران.. حالة وفاة و28 مصابا في حادث لحافلة ركاب بمركز بهجة

نجران.. حالة وفاة و28 مصابا في حادث لحافلة ركاب بمركز بهجة
٠٦:٠٤:١٣ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة نجران، اليوم السبت، بأن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغا، صباح اليوم، من أحد المواطنين وكذلك أمن الطرق بوقوع حادث مروري بعد مركز بهجة الواقع على طريق نجران – شرورة.

حادث مروع بنجران

وأضاف الهلال الأحمر بنجران، في بيان له اليوم، أنه تيين أن الحادث عبارة عن انقلاب حافلة نقل ركاب، ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 28 شخصا وعدد الحالات المنقولة 26 مصابا، وقد تم نقل المصابين إلى عدد المستشفيات.

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الهلال الأحمر يباشر

وأضاف متحدث الهلال الأحمر بنجران، أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة لمباشرة الحادث، وتم التنسيق أيضا مع عمليات “سليم” لتجهيز المستشفيات وإرسال فرق دعم وكذلك تم إرسال 5 فرق من قبل وزارة الصحة.

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الكلمات الدلالية:
الهلال الأحمر حادث حادث تصادم مركز بهجة نجران

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