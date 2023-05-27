عشرات القتلى والجرحى بسبب انهيار جليدي في باكستان

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لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم بينهم ثلاث نساء، وأصيب أكثر من خمسة وعشرين بجروح متفاوتة إثر حدوث انهيار جليدي اليوم السبت في منطقة “استور” بشمال باكستان.

انهيار جليدي في باكستان:

وأوضح كبير مسؤولي الشرطة في المنطقة طفيل مير، أن الانهيار الجليدي حدث أثناء هطول أمطار غزيرة، وأدى كذلك إلى انقطاع تلك المنطقة عن شبكة الطرق .

وأضاف أن فرق الإغاثة واجهت صعوبة في الوصول إلى موقع الحادث، لأنه وقع في منطقة وعرة، وقد تم إعلان حالة الطوارئ في المستشفيات القريبة حيث تم نقل الضحايا .

زلزال يضرب باكستان:

وفي مطلع أبريل الماضي لقي ثلاثة حتفهم وأصيب خمسة أشخاص بجروح بينهم نساء إثر انهيار منزل جراء زلزال ضرب إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضح مسؤولون باكستانيون أن زلزالا بقوة 3.6 درجات، ضرب منطقة تشمن الحدودية بين باكستان وأفغانستان، ما أدى إلى انهيار منزل متهالك في المنطقة، نجم عنه مصرع ثلاثة أطفال وإصابة خمسة أشخاص من سكان المنزل.

وأضاف حينها المتحدث باسم حكومة بلوشستان بابر يوسف زئي أن المصابين نقلوا إلى المستشفى في مدينة كويتا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وكانت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية قد أوضحت أن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 3.6 درجات على مقياس ريختر كان على عمق 10 كيلومترات، وعلى بُعد 50 كيلومتراً شمال غربي مدينة كويتا.

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