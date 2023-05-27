صندوق النقد يلمح لاستمرار رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم

تواصل – فريق التحرير:

ألمح صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية ستحتاج إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول، على الأرجح، من أجل تحجيم التضخم.

التضخم أصعب من التوقعات

وقال صندوق النقد، في بيان، صدر بعد مراجعة “المادة الرابعة” لسياسات الولايات المتحدة: إن الاقتصاد الأمريكي أثبت مرونته في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشدداً، لكن هذا يعني أن التضخم كان أكثر ثباتاً مما كان متوقعا، مضيفا أن واشنطن بحاجة إلى تشديد السياسة المالية لخفض ديونها الاتحادية.

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الديون الأمريكية

من جانبها، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في مؤتمر صحفي إن الحكومة الأمريكية بحاجة إلى تقليل العجز، لا سيما مع زيادة عائدات الضرائب.

وأضافت جورجيفا أنها تأمل أن يتم التوصل إلى حل “في غضون 12 ساعة” لأزمة سقف الديون الأميركية في واشنطن، لتفادي تعثر كارثي منرشأنه أن يضيف المزيد من الصدمات إلى الاقتصاد العالمي.

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وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن “تفاؤله” بعد اجتماع “صريح ومثمر” عقده الثلاثاء مع قادة المعارضة في الكونجرس بشأن سقف الدين العام للبلاد، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

التفاؤل بوجود مجال لاتفاق على ميزانية

وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية “هناك عمل لا زال يتعين القيام به في مجموعة من القضايا الصعبة”، مشيراً إلى أنّ بايدن “متفائل بوجود مجال لاتفاق على ميزانية” يحظى بتأييد الحزبين إذا “تفاوض الجانبان بحسن نية”.