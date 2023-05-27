هل يمكن تحويل القرض باسم مستفيد آخر؟

تواصل – فريق التحرير:

أكد صندوق التنمية العقاري إمكانية تحويل القرض باسم مستفيد آخر في حالة وفاة المستفيد الرئيسي.

جاء ذلك في رد من الصندوق على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم.. خالي توفى ولم يأخذ القرض كامل جزء منه 15 ألف من 500 ألف هل أقدر احوله باسمي؟

تحويل القرض باسم مستفيد آخر

وأجاب الصندوق عبر حسابه العناية بالمستفيدين بقوله “وعليكم السلام، عزيزي المستفيد فيما يتعلق باستفسارك بإمكان الوكيل الشرعي مراجعة فرع صندوق التنمية العقارية , وإحضار ما يثبت الوكالة” .

وفي وقت سابق، أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع أكثر من 940 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية و”الصندوق” لشهر مايو 2023.

وذلك في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 –.

وبين الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مايو الحالي جرى تخصيصه دعماً لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة.

إجمالي ما تم إيداعه للمستفيدين

وأكد أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى مايو 2023، تجاوز 48.4 مليار ريال.

ونوه بن ماضي بتوقيع اتفاقيتي تمويل برنامج الدعم السكني المحدّث لباقات الدعم السكني مع بنك البلاد والبنك السعودي البريطاني “الأول”،

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