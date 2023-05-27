السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. حالة مطرية غزيرة على الباحة
نجران.. حالة وفاة و28 مصابا في حادث لحافلة ركاب بمركز بهجة
هل يمكن تحويل القرض باسم مستفيد آخر؟
تويتر يتخلى عن اتفاق مكافحة المعلومات المضللة
عشرات القتلى والجرحى بسبب انهيار جليدي في باكستان
وصول فريق من المملكة إلى دمشق لإعادة فتح السفارة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تشييع جثمان المبتعثة أثير آل خلبان في خميس مشيط

تشييع جثمان المبتعثة أثير آل خلبان في خميس مشيط

تشييع جثمان المبتعثة أثير آل خلبان في خميس مشيط
٠٥:٣٤:١٣ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أقيمت اليوم السبت، صلاة الجنازة، على المبتعثة أثير بنت عبدالرحمن آل خلبان القحطاني في مسجد الملك سلمان بن عبدالعزيز في خميس مشيط، حيث ووري جثمانها الثرى بعد أن وصل من واشنطن إلى المملكة.

يذكر أن المبتعثة أثير آل خلبان البالغة من العمر 28 عاما توفيت غرقاً في ولاية كانساس الأمريكية، وذلك بعد سقوطها من جرف ري في حديقة غلاسير الوطنية.

تشييع جثمان المبتعثة أثير آل خلبان

وكانت جامعة جازان أعلنت الخميس الماضي وفاة المبتعثة أثير بنت عبدالرحمن آل خلبان بمقر بعثتها، ونعتها عبر حسابها على «تويتر» بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة المبتعثة.

ونعى ابن عم الفقيدة عبد الله خلبان عبر حسابه في “تويتر” بقوله “‏إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفيت بنت ابن عمي أثير بنت عبدالرحمن بن سالم بن خلبان، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان والسكينة، وأن يرحمها رحمة الأبرار. الله يرحم غربتها ويؤنس وحشتها”.

اقرأ أيضا:

تفاصيل جديدة عن وفاة المبتعثة “أثير آل خلبان”.. وبيان أمريكي مُرتقب

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية المبتعثة أثير آل خلبان تشييع جثمان المبتعثة أثير آل خلبان خميس مشيط

مواد ذات صلة

المزيد
تغريم مواطن 900 ريال بعد ضبط زوجته تقود سيارته بالقطيف

تغريم مواطن 900 ريال بعد ضبط زوجته تقود سيارته بالقطيف

٠١:٢٨ م، السبت، ١٩ أبريل ٢٠١٤
مواطن يوثق انتشار «الديدان» بقطعة لحم في «مسلخ الباحة».. والأمانة تتفاعل (فيديو)

مواطن يوثق انتشار «الديدان» بقطعة لحم في «مسلخ الباحة».. والأمانة تتفاعل (فيديو)

٠١:٢١ ص، الأثنين، ٢٩ مايو ٢٠١٧
الرياض.. إلزام المقاهي بتشغيل قنوات التلفزيون السعودي و”عرب سات” فقط

الرياض.. إلزام المقاهي بتشغيل قنوات التلفزيون السعودي و”عرب سات” فقط

٠٣:٣٣ م، الجمعة، ٠٥ ديسمبر ٢٠١٤
الصحة: مشاهير يسوقون لأنفسهم في «تويتر» بمطالبات المرضى

الصحة: مشاهير يسوقون لأنفسهم في «تويتر» بمطالبات المرضى

٠٢:١٢ م، الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *