تشييع جثمان المبتعثة أثير آل خلبان في خميس مشيط

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أقيمت اليوم السبت، صلاة الجنازة، على المبتعثة أثير بنت عبدالرحمن آل خلبان القحطاني في مسجد الملك سلمان بن عبدالعزيز في خميس مشيط، حيث ووري جثمانها الثرى بعد أن وصل من واشنطن إلى المملكة.

يذكر أن المبتعثة أثير آل خلبان البالغة من العمر 28 عاما توفيت غرقاً في ولاية كانساس الأمريكية، وذلك بعد سقوطها من جرف ري في حديقة غلاسير الوطنية.

تشييع جثمان المبتعثة أثير آل خلبان

وكانت جامعة جازان أعلنت الخميس الماضي وفاة المبتعثة أثير بنت عبدالرحمن آل خلبان بمقر بعثتها، ونعتها عبر حسابها على «تويتر» بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة المبتعثة.

ونعى ابن عم الفقيدة عبد الله خلبان عبر حسابه في “تويتر” بقوله “‏إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفيت بنت ابن عمي أثير بنت عبدالرحمن بن سالم بن خلبان، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان والسكينة، وأن يرحمها رحمة الأبرار. الله يرحم غربتها ويؤنس وحشتها”.

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