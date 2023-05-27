السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تويتر يتخلى عن اتفاق مكافحة المعلومات المضللة
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تويتر يتخلى عن اتفاق مكافحة المعلومات المضللة

تويتر يتخلى عن اتفاق مكافحة المعلومات المضللة

تويتر يتخلى عن اتفاق مكافحة المعلومات المضللة
٠٥:٥٤:١٣ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركة تويتر، مالكة منصة التغريدات الأشهر التي تحمل الاسم نفسه، انسحبت من اتفاق طوعي للاتحاد الأوروبي للقضاء على المعلومات المضللة على الإنترنت.

ووقعت تويتر، ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي، بما في ذلك “تيك توك” و”ميتا” و”جوجل” على مدونة السلوك الطوعية في عام 2018، حسب “الاقتصادية”.

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مدونة السلوك الطوعية

من جانبه، قال مفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، تيري بريتون إن “تويتر”: سيترك مدونة السلوك الطوعية للتكتل لمكافحة المعلومات المضللة.

وأضاف بريتون في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أن: “الالتزامات مستمرة، وتتضمن مدونة السلوك التزامات لتتبع الإعلانات السياسية ووقف تدفق المعلومات المضللة والعمل مع محققين بشأن الوقائع”.

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مكافحة المعلومات المضللة

واستطرد إن مكافحة المعلومات المضللة، ستكون التزاما قانونيا، بموجب ما يسمى بقانون “الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي” من 25 أغسطس ويعني القانون الجديد أن الشركات سيتعين عليها تخفيف حدة منصاتها، بالنسبة للمحتوى الضار، مثل المعلومات المضللة وتقديم بروتوكولات لعرقلة انتشار المواد الخطيرة.

كما يجب على الشركات زيادة الشفافية، فيما يتعلق بالتفاعلات مع المستخدمين وتبسيط اتفاقيات المستخدم بحسب الألمانية.

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