بعد كارثة الفيضانات.. دولة عربية تتعرض لهزة أرضية

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ضرب زلزال بلغت قوته 3 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، محافظة بجاية شمال شرق الجزائر، بعدما تسببت فيضانات في وفاة مواطنين.

15 كم غرب محافظة بجاية

وأفاد المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، في بيان، أن مركز الزلزال يقع على بعد 15 كلم شمال غرب بلدة القصر بالمحافظة.

وأضاف المركز، أنه لم ينتج عن الزلزال وقوع أضرار أو خسائر بشرية وسط السكان، حسب “واس”.

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الجزائر.. مصرع 3 أشخاص وإنقاذ عشرات إثر فيضانات وسيول

ولقي 3 أشخاص مصرعهم، جراء فيضانات ضربت عدة ولايات شمال الجزائر، بعد جفاف دام لأكثر من شهرين.

وأفادت الحماية المدنية لولاية قالمة (شمال شرق) في بيان، أنها عثرت على جثة طفلة يبلغ من العمر 7 أعوام، جرفتها مياه أحد الوديان مساء الأربعاء الماضي. إنقاذ عشرات الأشخاص وأوضحت في البيان أنها أنقذت أيضا 27 مهاجرًا إفريقيًا جرفتهم مياه أحد الأودية بالولاية، بينهم رضيع و13 طفلاً، بعد أمطار غزيرة تضرب المنطقة منذ عدة أيام.

أمطار رعدية

وفي وقت سابق، تداولت صحف محلية في الجزائر تنبيهات الجهات المعنية الأرصاد في البلاد، حول تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات برد.

تشمل عدة ولايات

وحسب صحيفة “النهار”، يمكن لكمية الأمطار المرتقبة أن تتعدى 50 ملم، منوهة أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 18:00 اليوم السبت ويستمر إلى غاية الساعة 15:00 غدا الأحد

وشملت تنبيهات الأرصاد الجزائرية ولايات: عين الدفلى، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيارت، تيسمسيلت، المدية، البليدة والجلفة.