السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. حالة مطرية غزيرة على الباحة
نجران.. حالة وفاة و28 مصابا في حادث لحافلة ركاب بمركز بهجة
هل يمكن تحويل القرض باسم مستفيد آخر؟
تويتر يتخلى عن اتفاق مكافحة المعلومات المضللة
عشرات القتلى والجرحى بسبب انهيار جليدي في باكستان
وصول فريق من المملكة إلى دمشق لإعادة فتح السفارة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بعد كارثة الفيضانات.. دولة عربية تتعرض لهزة أرضية

بعد كارثة الفيضانات.. دولة عربية تتعرض لهزة أرضية

بعد كارثة الفيضانات.. دولة عربية تتعرض لهزة أرضية
٠٥:٣٦:١٠ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ضرب زلزال بلغت قوته 3 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، محافظة بجاية شمال شرق الجزائر، بعدما تسببت فيضانات في وفاة مواطنين.

15 كم غرب محافظة بجاية

وأفاد المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، في بيان، أن مركز الزلزال يقع على بعد 15 كلم شمال غرب بلدة القصر بالمحافظة.

وأضاف المركز، أنه لم ينتج عن الزلزال وقوع أضرار أو خسائر بشرية وسط السكان، حسب “واس”.

اقرأ أيضا:

الجزائر.. مصرع 3 أشخاص وإنقاذ عشرات إثر فيضانات وسيول

ولقي 3 أشخاص مصرعهم، جراء فيضانات ضربت عدة ولايات شمال الجزائر، بعد جفاف دام لأكثر من شهرين.

وأفادت الحماية المدنية لولاية قالمة (شمال شرق) في بيان، أنها عثرت على جثة طفلة يبلغ من العمر 7 أعوام، جرفتها مياه أحد الوديان مساء الأربعاء الماضي.

إنقاذ عشرات الأشخاص

وأوضحت في البيان أنها أنقذت أيضا 27 مهاجرًا إفريقيًا جرفتهم مياه أحد الأودية بالولاية، بينهم رضيع و13 طفلاً، بعد أمطار غزيرة تضرب المنطقة منذ عدة أيام.

أمطار رعدية

وفي وقت سابق، تداولت صحف محلية في الجزائر تنبيهات الجهات المعنية الأرصاد في البلاد، حول تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات برد.

تشمل عدة ولايات 

وحسب صحيفة “النهار”، يمكن لكمية الأمطار المرتقبة أن تتعدى 50 ملم، منوهة أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 18:00 اليوم السبت ويستمر إلى غاية الساعة 15:00 غدا الأحد

وشملت تنبيهات الأرصاد الجزائرية ولايات: عين الدفلى، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيارت، تيسمسيلت، المدية، البليدة والجلفة.

الكلمات الدلالية:
أخبار الزلزال زلزال الجزائر غرب الجزائر فيضانات الجزائر محافظة بجاية

مواد ذات صلة

المزيد
الإعلان عن أول رحلة طيران من المملكة إلى أفغانستان بعد تولي طالبان الحكم

الإعلان عن أول رحلة طيران من المملكة إلى أفغانستان بعد تولي طالبان الحكم

١١:٣٥ م، السبت، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١
«المرور» تحظر وضع الملصقات على لوحاتها الإرشادية

«المرور» تحظر وضع الملصقات على لوحاتها الإرشادية

١٠:٣٠ م، الأحد، ١٣ نوفمبر ٢٠١٦
عاجل.. الدولار يكسر حاجز الـ 22 جنيهًا مصريًا لأول مرة في تاريخه

عاجل.. الدولار يكسر حاجز الـ 22 جنيهًا مصريًا لأول مرة في تاريخه

١٢:٠٢ م، الخميس، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
خطوة بخطوة.. طريقة إعداد الدروس بمنصة مدرستي

خطوة بخطوة.. طريقة إعداد الدروس بمنصة مدرستي

١١:٣٥ م، الجمعة، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *