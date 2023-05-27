السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. أمطار غزيرة على محافظة “صامطة”
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شاهد.. أمطار غزيرة على محافظة “صامطة”

شاهد.. أمطار غزيرة على محافظة “صامطة”

شاهد.. أمطار غزيرة على محافظة “صامطة”
٠٤:٣٧:٠٥ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لهطول أمطار غزيرة على محافظة صامطة بمنطقة جازان.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

الأرصاد

ونبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

أمطار على المدينة:

وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا ووادي الفرع والعيص وخيبر، تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً .

أمطار بعسير وجازان:

أيضا أصدر المركز الوطني للأرصاد ، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 10 مساءً.كما أصدر تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة .وبيّن المركز الوطني أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.

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اخبار السعودية الارصاد السعودية اليوم امطار جازان

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