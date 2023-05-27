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4 تواريخ تهمك في الفصل الدراسي الثالث.. تعرف عليها؟
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4 تواريخ تهمك في الفصل الدراسي الثالث.. تعرف عليها؟

4 تواريخ تهمك في الفصل الدراسي الثالث.. تعرف عليها؟

4 تواريخ تهمك في الفصل الدراسي الثالث.. تعرف عليها؟
٠٥:٠٢:٤٩ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي، وكذلك الإعلان عن مواعيد الاختبارات التحصيلية والنهائية، يتعرف الطلاب وأولياء الأمور على أبرز المواعيد المهمة في العام الدراسي خلال الفترة المتبقية.

وانطلق الفصل الثالث للعام الحالي في 20 من شعبان الماضي، مرورا بإجازة عيد الفطر، بالإضافة لإجازة مطولة واحدة في شهر ذي القعدة، ثم يختتم العام الدراسي الحالي في الرابع من شهر ذي الحجة.

وأبرز المواعيد المهمة هي:

– بداية الاختبار التحصيلي الفترة الثانية من

11/12 وحتى 11/16

– بداية الاختبارات النهائية:

الأحد 29 – 11 – 1444هـ

– إعلان نتائج الفصل الدراسي الثالث:

1444-12-4

– نهاية الفصل الدراسي الثالث:

1444-12-4

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الخطة الزمنية للاختبارات

وفي الوقت نفسه، جرى اعتماد الخطة الزمنية لمتابعة أعمال اختبارات الدورين الأول والثاني للعام الدراسي 1444هـ، أوضحت الجداول، مواعيد إعداد الاختبارات ووضع الدرجات وإعلان مواعيد الاختبارات

ويبدأ إعداد جداول الاختبارات والإعلان عنها والتأكد من تسليمها للطلاب بطريقة صحيحة، يوم الأحد الموافق 15 من ذي القعدة، كما تبدأ اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية نظام المقررات وذلك يوم الأحد الموافق 21 من شهر ذي الحجة.

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في هذا الموعد.. الطلاب يحصلون على آخر إجازة مطولة

إجازة يومين

ويحصل الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بمدارس المملكة، غدا الأحد ، على الإجازة المطولة الوحيدة في الفصل الدراسي الثالث.

وتستمر الإجازة المجدولة ضمن التقويم الدراسي لوزارة التعليم لمدة يومين – الأحد والاثنين 8 و9 من ذي القعدة 1444 هـ، الموافقين 28 و29 من مايو 2023.

الفصل الدراسي الثالث

وتعد الإجازة المطولة هي الوحيدة ضمن الفصل الدراسي الثالث الذي يستمر لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع لاختبارات نهاية الفصل، ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من يونيو 2023، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

ويبدأ موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في 18 من يونيو 2023 والذي يوافق يوم 29 من ذي القعدة 1444 هـ.

وتستمر الاختبارات لمدة عشرة أيام، وبذلك ستكون نهاية جدول الاختبارات النهائية في 22 من شهر يونيو الذي يوافق 4 من ذي الحجة 1444هـ.

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أخبار السعودية اليوم إجازة مطولة الاختبارات النهائية نهاية الفصل الدراسي وزارة التعليم

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