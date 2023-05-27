يونيو يقترب.. وكرات من البرد تتساقط على دولة عربية

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تداولت صحف محلية في الجزائر تنبيهات الجهات المعنية الأرصاد في البلاد، حول تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات برد

تشمل عدة ولايات

وحسب صحيفة “النهار”، يمكن لكمية الأمطار المرتقبة أن تتعدى 50 ملم، منوهة أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 18:00 اليوم السبت ويستمر إلى غاية الساعة 15:00 غدا الأحد

وشملت تنبيهات الأرصاد الجزائرية ولايات: عين الدفلى، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيارت، تيسمسيلت، المدية، البليدة والجلفة.

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فيضانات الجزائر

وفي سياق متصل، لقي 3 أشخاص مصرعهم، جراء فيضانات ضربت عدة ولايات شمال الجزائر، بعد جفاف دام لأكثر من شهرين.

وأفادت الحماية المدنية لولاية قالمة (شمال شرق) في بيان، أنها عثرت على جثة طفلة يبلغ من العمر 7 أعوام، جرفتها مياه أحد الوديان مساء الأربعاء.

إنقاذ عشرات الأشخاص

وأوضحت في البيان أنها أنقذت أيضا 27 مهاجرًا إفريقيًا جرفتهم مياه أحد الأودية بالولاية، بينهم رضيع و13 طفلاً، بعد أمطار غزيرة تضرب المنطقة منذ عدة أيام.

من جهتها، ذكرت الإذاعة الجزائرية أن “شخصًا بلا مأوى توفي صبيحة اليوم جراء الفيضانات التي ضربت منطقة القليعة بولاية تيبازة الساحلية غربي العاصمة”.