“الأغذية العالمي” يستأنف مساعداته إلى السودان

تواصل- فريق التحرير:

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، أنه إعادة تقديم مساعدات غذائية للأشخاص الذين نجوا من القتال الدائر في العاصمة السودانية، الخرطوم.

500 ألف عالق في الخرطوم

وأضاف برنامج الأغذية العالمي أن “السلامة والأمن وإمكانية الوصول أمر بالغ الأهمية حتى نتمكن من زيادة دعمنا إلى 500 ألف شخص عالقين في الخرطوم”.

وتعرضت الخرطوم للدمار بسبب الصراع بين الجيش وقوات الرد السريع شبه العسكرية منذ منتصف أبريل الماضي.

تعليق عمليات المساعدات

وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، علّق عملياته في السودان، بعد مقتل ثلاثة من عمال البرنامج في البلاد.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، في تغريدة، الاثنين الماضي: “في الوقت الذي تدفع فيه الأزمة في السودان الملايين إلى الجوع، يرفع برنامج الأغذية العالمي على الفور التعليق المؤقت الذي تم وضعه بعد الوفيات المأساوية لأعضاء فريقنا”.

وأضاف ماكين أن البرنامج الإغاثي “يستأنف بسرعة” برامجه من أجل “توفير المساعدة المنقذة للحياة التي يحتاجها الكثيرون بشدة في الوقت الحالي”.

البرهان

وفي وقت سابق، طالب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بسحب المبعوث الأمم من الخرطوم.

صدمة الأمم المتحدة

فيما قالت منظمة الأمم المتحدة، إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش، “مصدوم” من طلب البرهان، بترشيح بديل لرئيس البعثة الأممية “يونيتامس” فولكر بيرتس.

رسالة البرهان

وكان البرهان أرسل رسالةً إلى غوتيريش نشرتها وسائل إعلام سودانية، منها منصة “سودانيات” (خاصة) على موقع تويتر، وبحسب الرسالة قال البرهان: “إن بيرتس مارس في تقاريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة التدليس والتضليل، بزعم الإجماع على الاتفاق الإطاري، بينما الواقع يخالف ذلك بصورة جلية”.

وأضاف في الرسالة: “كما أن بيرتس أصر على رفضه بوسائل وأساليب غير أمينة رغم ما اعترى هذا الاتفاق من ضعف وثغرات وإشارات سالبة مثلت بؤر توتر في الساحة السياسية والاجتماعية، وأفضى إلى ما حدث من تمرد ومواجهات عسكرية”.

اقرأ أيضا

“الدفاع” السودانية تدعو المتقاعدين للتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية.. ماذا يجري؟

قائد الدعم السريع

واعتبر البرهان أن “قائد قوات الدعم السريع (محمد حمدان دقلو) لم يقدم على ما أقدم عليه لولا تلقيه إشارات ضمان وتشجيع من أطراف أخرى، من بينها بيرتس، بحسب ما أفضى به المتمرد حميدتي لبعض من سعى لاحتواء التوتر قبل انفجار الوضع”، وفق الرسالة.

سحب المبعوث الأممي

واستطرد البرهان في رسالته: “لكل ما سبق نرى أن وجود فولكر بيرتس على رأس بعثة يونيتامس، فريق الأمم المتحدة بالسودان، أصبح مصدر انعكاسات سلبية على الانطباع تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها في السودان، وخصماً على تجربتها ومساهمتها الإيجابية المقدرة، التي لمسها المجتمع والمواطن السوداني سابقاً”.

كما أشار إلى أنه قد: “ثبت من خلال ما قضاه (بيرتس) من وقت وزمن على رأس البعثة، أنه لا يساعد في تنفيذ تفويض يونيتامس بالصورة التي تسهم في الوصول لعملية انتقال ناجحة” وتابع البرهان: “لكل ما سبق نطلب من الأمين العام ترشيح بديل للسيد فولكر بيرتس، حرصاً على العلاقة بين الأمم المتحدة والسودان، العضو في الأمم المتحدة والبلد المضيف لبعثة يونيتامس”.

رد الأمم المتحدة

ورداً على الرسالة، نشر حساب موقع أخبار الأمم المتحدة على موقع تويتر تغريدة قال فيها إن الأمين العالم يشعر “بالصدمة”، بشأن خطاب تلقاه من رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان.

كما رد غوتيريش على رسالة البرهان قائلاً: “الأمين العام فخور بعمل المبعوث الأممي فولكر بيرتس، ويجدد تأكيد ثقته الكاملة بممثله الخاص في السودان”، وفق تغريدة حساب متحدث الأمم المتحدة.

اقرأ أيضا

بعد الجيش.. الشرطة السودانية تدعو المتقاعدين للعودة للعمل وحمل السلاح