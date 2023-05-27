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الجوازات تحذر المواطنين من حساب احتيالي عبر واتساب
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الجوازات تحذر المواطنين من حساب احتيالي عبر واتساب

الجوازات تحذر المواطنين من حساب احتيالي عبر واتساب

الجوازات تحذر المواطنين من حساب احتيالي عبر واتساب
٠٣:٣٩:٤٧ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للجوازات المستفيدين من خدماتها من التعامل مع المواقع الاحتيالية والحسابات الوهمية والمشبوهة التي تنتحل اسم القطاع وتدّعي تقديم خدمات للمستفيدين.

حساب رسمي

وأكدت “الجوازات” الاستفادة من قنواتها الرسمية لتلقي المعلومات والأخبار، نافيةً وجود حساب رسمي لها لخدمة المستفيدين عبر تطبيق واتساب “WhatsApp” ، حسب وكالة “واس”.

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رسوم التأمين الطبي

وفي وقت سابق، تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المقيمين والذي أكد أنه دفع رسوم التأمين الطبي لتمديد الزيارة ومع ذلك يواجه مشكلة.

وقال المستفيد في سؤاله: “ممكن توضيح ليش إذا أريد أمدد الزيارة تجي هاذي (رسالة تقول إن مدة التأمين الصحي لا تغطي مدة التأشيرة) علمًا بأنه تم دفع رسوم التأمين”.

وردًا على ذلك، قالت الجوازات: ” يشترط وجود تأمين طبي لتتمكن من إتمام الإجراء”.

إدارة الجوازات

كما تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال مغرد قال إنه خرج من المملكة أثناء كورونا ويريد العودة حاليًا.

وردًا على ذلك قالت الجوازات: “تنص التعليمات على أن من خرج ولم يعد يمنع الدخول لمدة 3 سنوات

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم المواقع الاحتيالية تحذير الجوازات مديرية الجوازات

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