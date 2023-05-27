القنصلية: نقل مواطن عبر طائرة إخلاء طبي من إسطنبول إلى المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قنصلية المملكة في إسطنبول، عن قيامها بنقل مواطن عبر الإخلاء الطبي بطائرة مجهزة للعودة للعلاج إلى أرض الوطن.

إخلاء طبي

وقالت قنصلية المملكة في إسطنبول، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، إنه :” في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين السعوديين بالخارج وانطلاقا من المهام المناطة بالقنصلية.. قامت القنصلية اليوم بنقل مواطن عبر طائرة إخلاء طبي من إسطنبول إلى المملكة لإستكمال علاجه”.

وتابعت :” وقد رافقه بالمطار رئيس قسم شؤون السعوديين.. مع صادق التمنيات له بتمام الشفاء العاجل”.

واقعة سابقة

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة في جنيف أنه تم إجلاء مواطنة من سويسرا إلى المملكة بطائرة الإخلاء الطبي.

حالتها خطيرة

وقالت السفارة: “إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على أبناء الوطن، قامت القنصلية العامة في جنيف بمتابعة نقل مواطنة في حالة خطرة يوم السبت.

وأضافت أن ذلك جرى بالتعاون مع طائرة الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع، إلى المملكة وإشراف مباشر من القنصل العام ورئيس قسم شؤون السعوديين”.

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وفي سياق مواز، رصدت الكاميرات، مشهدا إنسانيا، لتعامل قوات الأمن مع أحد الرعايا ضمن عملية الإجلاء من السودان إلى جدة، ويحتاج إلى رعاية طبية.

نقل بسيارة إسعاف

ووثق تقرير مصور بثته قناة “الإخبارية”، عملية نقل الشخص المريض، من السفينة التي رست بقاعدة الملك فيصل البحرية، إلى سيارة إسعاف تابعة لمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة.

ومن ناحية أخرى، تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها في إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان.