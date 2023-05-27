السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
بعد تراجع ملحوظ.. استقرار أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم
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بعد تراجع ملحوظ.. استقرار أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم

بعد تراجع ملحوظ.. استقرار أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم

بعد تراجع ملحوظ.. استقرار أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم
٠٣:١٣:٣١ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، استقرارا في أسواق المملكة، بعد تراجع أسعاره بشكل ملحوظ خلال الأيان الماضية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234.79 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 215.23 ريال.

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جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 205.45 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.10، وعيار 14 بـ 136.96، وعيار 12 سجل 117.40 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7302ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1644 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 234.791 ريال.

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أسعار الذهب أمس

وأمس الجمعة، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234.92 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 215.35 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 205.56 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.20، وعيار 14 بـ 137.04، وعيار 12 سجل 117.46 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7306 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1645 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 234.924 ريال.

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