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بالأرقام خلال 3 شهور.. هذا ما قدمته جمعية “مكافحة السرطان” للمستفيدين
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بالأرقام خلال 3 شهور.. هذا ما قدمته جمعية “مكافحة السرطان” للمستفيدين

بالأرقام خلال 3 شهور.. هذا ما قدمته جمعية “مكافحة السرطان” للمستفيدين

بالأرقام خلال 3 شهور.. هذا ما قدمته جمعية “مكافحة السرطان” للمستفيدين
٠٣:٠٠:١٠ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

قدمت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان 8,562 خدمة خلال الربع الأول من عام 2023 م بنسبة ارتفاع 99 % مقارنةً بـ 4.282 خدمة في نفس المدة من العام الماضي 2022م .

تسهيل رحلة للعلاج

وشملت الجمعية بخدماتها الهادفة إلى تسهيل رحلة علاج المستفيدين، 3.195 خدمة عبر برنامج المساعدات المالية “داعم” ، و 2.537 خدمة لبرنامج “إسكان”، وقدمت عبر برنامج الإركاب للنقل الجوي “ناقل” 1.016 خدمة.

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خدمات متعددة

وشملت الخدمات:

1.639 خدمة من خلال برنامج النقل الداخلي “مشوار”

119 خدمة عبر برنامج الإعاشة الفورية “مساند”

51 خدمة ضمن برنامج تكاليف التنويم والعلاج “علاج”

فيما قدمت عبر برنامج المسيرات الشهرية “يسر” 3 خدمات وعبر برنامج الأجهزة الطبية ” نيسر” خدمتين.

وتحرص الجمعية على تقديم خدمات متنوعة للمرضى من خلال تعاونها مع قطاعات الإسكان والنقل والصحة، إلى جانب المشاركة المجتمعية لأفراد المجتمع.

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أخبار السعودية اليوم الجمعية الخيرية لمكافحة السرطان النقل الجوي مؤسسات سعودية مساند مكافحة السرطان

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