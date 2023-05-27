بالأرقام خلال 3 شهور.. هذا ما قدمته جمعية “مكافحة السرطان” للمستفيدين
تواصل – واس:
قدمت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان 8,562 خدمة خلال الربع الأول من عام 2023 م بنسبة ارتفاع 99 % مقارنةً بـ 4.282 خدمة في نفس المدة من العام الماضي 2022م .
تسهيل رحلة للعلاج
وشملت الجمعية بخدماتها الهادفة إلى تسهيل رحلة علاج المستفيدين، 3.195 خدمة عبر برنامج المساعدات المالية “داعم” ، و 2.537 خدمة لبرنامج “إسكان”، وقدمت عبر برنامج الإركاب للنقل الجوي “ناقل” 1.016 خدمة.
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خدمات متعددة
وشملت الخدمات:
1.639 خدمة من خلال برنامج النقل الداخلي “مشوار”
119 خدمة عبر برنامج الإعاشة الفورية “مساند”
51 خدمة ضمن برنامج تكاليف التنويم والعلاج “علاج”
فيما قدمت عبر برنامج المسيرات الشهرية “يسر” 3 خدمات وعبر برنامج الأجهزة الطبية ” نيسر” خدمتين.
وتحرص الجمعية على تقديم خدمات متنوعة للمرضى من خلال تعاونها مع قطاعات الإسكان والنقل والصحة، إلى جانب المشاركة المجتمعية لأفراد المجتمع.
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