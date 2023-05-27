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مفاجأة.. روسيا تسلم “حارق القرآن” إلى الشيشان لمحاكمته
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مفاجأة.. روسيا تسلم “حارق القرآن” إلى الشيشان لمحاكمته

مفاجأة.. روسيا تسلم “حارق القرآن” إلى الشيشان لمحاكمته

مفاجأة.. روسيا تسلم “حارق القرآن” إلى الشيشان لمحاكمته
٠٢:٥٢:٤١ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام روسية، أنه تم نقل مواطنها نيكيتا جورافيل، المحتجز بتهمة إحراق القرآن في فولغوغراد الروسية، إلى غروزني عاصمة الشيشان.

ارفعوا أيديكم عن القرآن

وأشارت إلى أن ما فعله أثار سخط السكان في المنطقة، حيث استقبلوه بلافتات “ارفعوا أيديكم عن القرآن”.

وقال أحد سكان عاصمة الشيشان: “اجتمعنا هنا اليوم لنظهر للعالم كله أننا لن نسمح لأحد بالإساءة للقيم التقليدية لبلادنا وديننا. سنحمي جميع الأديان الرئيسية حتى على حساب حياتنا. وتلك التجاوزات التي تحدث، بمساعدة الغرب، على ديننا وعلى بلادنا، لن تمر.

نحن سعداء جدا بنقل هذا الشخص إلى جمهوريتنا. هنا سنتولى تربيته وإصلاحه، وسنوضح له أنه مخطئ. لن يقوم أحد بتعذيبه أو قتله. أنا متأكد من أنه في غضون شهر ستكون لديه أفكار مختلفة تماما”.

اعتراف المتهم

وكان جورافيل، قد اعترف في وقت سابق، بأنه أقدم على جريمة حرق المصحف في فولغوغراد، بأوامر من الاستخبارات الأوكرانية.

ويشار إلى أن شرطة فولغوفراد رحلت جورافيل إلى جمهورية الشيشان، ليمثل أمام محققين مسلمين، بطلب من أوساط دينية وأهلية في الشيشان، ومناطق روسية أخرى.

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الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية الشيشان حارق القرآن روسيا

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