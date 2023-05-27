السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
الجوازات تحذر المواطنين من حساب احتيالي عبر واتساب
بعد تراجع ملحوظ.. استقرار أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم
بالأرقام خلال 3 شهور.. هذا ما قدمته جمعية “مكافحة السرطان” للمستفيدين
القنصلية: نقل مواطن عبر طائرة إخلاء طبي من إسطنبول إلى المملكة
مفاجأة.. روسيا تسلم “حارق القرآن” إلى الشيشان لمحاكمته
اليورو بـ 4.01 .. أسعار العملات الأجنبية مقابل للريال

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

المملكة تدين تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب

المملكة تدين تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب

المملكة تدين تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب
٠٢:٤١:٢٩ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة لتعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب.

رفض كل أشكال العنف

وجددت الوزارة رفض المملكة لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، كما تدعو للالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان.

الكويت

ومؤخرًا، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، عن اقتحام وتخريب مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في الخرطوم.

وأعربت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، عن إدانتها واستنكارها لهذا الاعتداء.

سفارة الأردن

وفي وقت سابق، أعلن الأردن، تعرض مبنى سفارته في العاصمة السودانية الخرطوم للاقتحام والتخريب، معربا عن إدانته واستنكاره.

إدانة واستنكار:

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية،  أعربت الوزارة عن “إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرّض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم”.

كما أدانت الخارجية “أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها”، وفق البيان ذاته.

وأكدت “ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

بدء الاشتباكات

وفي 15 أبريل الماضي، بدأت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، طالت العاصمة الخرطوم وعدة مدن شمالي وغربي البلاد.

واندلعت الاشتباكات بعد تبادل الطرفين الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للطرف الآخر.

اقرأ أيضا

من السودان.. أكبر عملية إجلاء في تاريخ قوات المملكة تتكلل بالنجاح

الكلمات الدلالية:
اخبار السودان السعودية السفير الأردني في الخرطوم السودان

مواد ذات صلة

المزيد
«الشريم» لـ«تواصل»: تأسيس جمعية علمية لدعم أبحاث ودراسات الأوقاف

«الشريم» لـ«تواصل»: تأسيس جمعية علمية لدعم أبحاث ودراسات الأوقاف

٠١:١٩ ص، الأربعاء، ٠١ يونيو ٢٠١٦
سائق وخادمة يستغلان منزل كفيلهما بالرياض لترويج الخمور

سائق وخادمة يستغلان منزل كفيلهما بالرياض لترويج الخمور

٠٤:٥٩ ص، الجمعة، ٠٤ يوليو ٢٠١٤
الخارجية اليمنية: ميليشيا الحوثي حاولت اغتيال المبعوث الأممي في صنعاء

الخارجية اليمنية: ميليشيا الحوثي حاولت اغتيال المبعوث الأممي في صنعاء

١١:٥٤ م، الأثنين، ٢٢ مايو ٢٠١٧
التحقيق في طرد مدير صحة نجران لموظفة ووالدتها.. والنتيجة نهاية الأسبوع (فيديو)

التحقيق في طرد مدير صحة نجران لموظفة ووالدتها.. والنتيجة نهاية الأسبوع (فيديو)

١٠:٥٨ م، الثلاثاء، ٢٣ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *