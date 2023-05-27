اليورو بـ 4.01 .. أسعار العملات الأجنبية مقابل للريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.01.

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أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.94

دينار كويتي 12.18

ريال عماني 9.73

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.62

فرنك سويسري 4.13

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أسعار العملات أمس

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.20

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.63

فرنك سويسري 4.15

وكان الدولار اقترب من تحقيق أعلى مستوى له خلال شهرين، الأربعاء الماضي، في الوقت الذي يواصل فيه المستثمرون شراء العملة التي تمثل ملاذًا آمنًا في ظل استمرار تعثر المحادثات الخاصة بسقف الدين في الولايات المتحدة.

رغم ضعفه يحقق مكاسب

ورغم ضعفه الذي تسبب في صعود الذهب، فقد وصل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة إلى 103.51 في ساعات التداول المبكرة في آسيا.