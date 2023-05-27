بعد الجيش.. الشرطة السودانية تدعو المتقاعدين للعودة للعمل وحمل السلاح

تواصل – فريق التحرير:

بعد نحو 24 ساعة من دعوة الجيش للمتقاعدين، طلبت الشرطة السودانية من متقاعديها ومنسوبيها القادرين على حمل السلاح الالتحاق بها من أجل تأمين الأحياء والأسواق.

حمل السلاح

ودعت في بيان اليوم السبت، كل منسوبيها بالمعاش والقادرين على حمل السلاح بالمركز والولايات بالتبليغ لشرطة المحليات لتأمين الأحياء والمناطق الحيوية والأسواق لبسط الأمن والاستقرار.

التعبئة العامة

واعتبرت أن دعوتها تأتي في إطار التعبئة العامة لمنسوبيها والمحالين إلى التقاعد، في سبيل زيادة الرقعة الجغرافية الآمنة. ولفتت الشرطة السودانية في بيانها إلى أنها نشرت تعزيزات بولاية الخرطوم للقضاء على الانفلات الأمني، مؤكدة مضيها قدما في الاضطلاع بواجباتها المنصوص عليها في القانون.

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عودة المتقاعدين للجيش

وأمس، أعلنت وزارة الدفاع السودانية أنها وجهت الدعوة المتقاعدين للتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم.

وأوضحت أن تسليح المتقاعدين هدفه تأمين أنفسهم وعائلاتهم، الدعم السريع نهب مقرات أممية واعتدى على سفارات عربية وأجنبية.

عملية الاستدعاء المتقاعدين العسكريين

وأضافت أن عملية الاستدعاء لحمل السلاح المعلن عنها تشمل المتقاعدين العسكريين فقط،

وسط سماع أصوات قصف مدفعي وتحليق للطيران في سماء أم درمان.

تشكيل خريطة طريق لإنهاء الأزمة

وكشف المتحدث الرسمي للاتحاد الأفريقي حول السودان، أن العمل جاري على تشكيل خريطة طريق لإنهاء الأزمة،

وأن قرار السلام بالسودان يعود للمكونين المشتبكين، وأنه يجب توحيد الرؤى تجاه الأزمة في السودان.

الوضع بالسودان سيشهد تطورات خطيرة

وبين أن تطورات الوضع في السودان ستؤثر سلبا على الدول المجاورة، وأن الوضع بالسودان سيشهد تطورات خطيرة إذا لم يتم التوصل لاتفاق دائم.

وأشار إلى اجتماع 27مكونا دوليا اجتمعوا لتأسيس تحالف يعمل على الأرض بالسودان، مؤكدًا أنه يتم العمل على تحالف دولي يساعد في إيصال المساعدات بالسودان.

التدخلات الأجنبية بالسودان لن تحل الأزمة

ولفت إلى أن السودانيين مجمعون على رفضهم للتدخلات الأجنبية، مؤكدًا أن التدخلات الأجنبية بالسودان لن تحل الأزمة أبدًا،

رافضًا أي تدخل خارجي بأزمة السودان من أي طرف كان.

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فيما صرح المنسق الأممي للسودان، بأن هناك مجموعات سودانية محلية تعمل على الأرض وتتواصل مع الشركاء لتأمين مرور العالقين على الحدود.

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وكشف أن المساعدات الدولية حتى الآن لا تضاهي المناشدات، مؤكدًا أن هناك على مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في السودان،

وأن أكثر من مليون سوداني نزحوا إلى المناطق الريفية، وأكثر من 700 شخص قتلوا منذ بداية الاشتباك.