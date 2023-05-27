حيلة لا تصدق.. درّب غرابًا لسرقة الأموال من المحلات والمتاجر (فيديو متداول)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشهدا لا يصدق لفعل مشين يقوم به أحد الغربان الذي تم تدريبه عليه.

غراب يسرق المتاجر:

وبحسب ما تم تداوله فقد تم تدريب الغراب لسرقة الأموال، حيث قام صاحب الغراب بتدريبه على سرقة الأموال من الشوارع والمتاجر وجلبها للمنزل.

ويظهر الفيديو بالفعل الغراب وهو يمسك بعملة ورقية في فمه ويطير بها في الهواء ثم يعود ويضعها فيما يشبه خزينة أو صندوق لجمع الأموال المسروقة.

ماذا تعرف عن الغراب:

يعتبر الغراب من الطيور الذكية للغاية، وهو معروف بمهاراته في حل المشكلات ومهارات الاتصال المذهلة.

على سبيل المثال، عندما يصادف الغراب إنسان، فإنه سيعلم الغربان الأخرى كيفية التعرف على الإنسان، وفي الواقع، تظهر الأبحاث أن الغربان لا تنسى الوجوه.

وتكون العديد من أنواع الغراب منفردة، ولكنها غالبا ما تتغذى في مجموعات، ويبقى الآخرون في مجموعات كبيرة

الغراب من الحيوانات آكلة اللحوم، مما يعني أنه يأكل أي شيء تقريبا، ويأكل الغراب الحيوانات الصغيرة مثل الثدييات والبرمائيات والزواحف والبيض والجيف.

كما يأكل الحشرات والبذور والحبوب والمكسرات والفاكهة والمفصليات غير الحشرية والرخويات والديدان وحتى الطيور الأخرى.

أيضا لوحظ أن الغراب يأكل القمامة ويخزن الطعام في مخابئ على المدى القصير في الأشجار أو على الأرض.

اقرأ أيضا:

فيديو طريف.. شاهد كيف يصطاد الغراب السمكة ويخدعها للإيقاع بها