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اثنتين في جازان وواحدة في نجران.. توجيه 3 ضربات لمهربي المخدرات
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اثنتين في جازان وواحدة في نجران.. توجيه 3 ضربات لمهربي المخدرات

اثنتين في جازان وواحدة في نجران.. توجيه 3 ضربات لمهربي المخدرات

اثنتين في جازان وواحدة في نجران.. توجيه 3 ضربات لمهربي المخدرات
٠١:٣٩:٥١ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تواصل الجهات المختصة توجيه الضربات لمهربي المواد المخدرة على اختلاف أشكالها بجميع مناطق المملكة.

140 كيلو في العارضة بجازان

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لتهريبه (140) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

150 كيلو في الحرث

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (150) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

أقراص مخدرة في نجران

فيما قبضت مكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية بمنفذ الوديعة في محافظة شرورة لتهريبه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

 الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية تهريب المخدرات جازان مكافحة المخدرات نجران

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