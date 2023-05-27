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اعتماد نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين.. غدًا

اعتماد نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين.. غدًا

اعتماد نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين.. غدًا
٠٢:٢٢:١٧ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تستعد وزارة التعليم، لاعتماد نتائج الحركة، رسمياً، التي ستبلّغ بها إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، وذلك غدا الأحد.

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إجراء حركة النقل الداخلي

وفي الوقت نفسه، تبدأ الإدارات التعليميةلإجراء حركة النقل الداخلي وفقاً لنتائج الحركة الخارجية، وذلك اعتباراً من نهاية شهر ذي القعدة الجاري، استعداداً للعام الدراسي الجديد 1445هـ.

وتقوم الإدارات بسد العجز في التخصصات الدراسية قبل عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في انطلاقة العام الجديد

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الاعتراض على نتائج النقل الخارجي

وفور الإعلان عن نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين، قررت وزارة التربية التعليم فتح باب استقبال الاعتراضات حول نتائج حركة النقل الخارجي إلكترونيًا، من خلال منصة “نظام نور”.

وأغلقت الوزارة، يوم الخميس الموافق 5 من ذي القعدة، باب اعتراض المعلمين والمعلمات على نتائج حركة النقل الخارجي للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم النقل الخارجي للعام الدراسي الجديد وزارة التعليم

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