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للراغبين في التوظيف بوزارة الداخلية.. كل ما تريد معرفته عن طرح الوظائف الجديدة
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للراغبين في التوظيف بوزارة الداخلية.. كل ما تريد معرفته عن طرح الوظائف الجديدة

للراغبين في التوظيف بوزارة الداخلية.. كل ما تريد معرفته عن طرح الوظائف الجديدة

للراغبين في التوظيف بوزارة الداخلية.. كل ما تريد معرفته عن طرح الوظائف الجديدة
٠١:٣٧:٥٩ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بعد أن أعلنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية عن فتح التقديم لشغل وظائف قانونية وإدارية وصحية، منها أكثر من 80 وظيفة لا تشترط خبرة، يبحث البعض عن تفاصيل أكثر حول التقديم لهذه الوظائف، والتي نستعرضها في السطور التالية:

 المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

– الماجستير فما فوق.

مجالات العمل:

– وظائف إدارية.

– وظائف قانونية.

– وظائف صحية.

– وظائف تمريض.

– وظائف طب الأسنان.

– وظائف أخرى متعددة

 أماكن العمل:

– الرياض

– جدة

– المدينة المنورة

– مكة المكرمة

– القصيم.

– الدمام

– رفحاء

– تبوك

– بيشة

– الجوف

– الأحساء

– أبها

– حائل

– حفر الباطن

– نجران

– القريات

– عرعر

– الطائف

– جازان

– وأخرى …

 المسميات الوظيفية (أكثر من 90 وظيفة):

– أخصائي قانوني.

– أخصائي عقود ومنافسات.

– أخصائي موارد بشرية.

– طبيب عام.

– طبيب نائب أسرة.

– طبيب نائب جلدية.

– طيب نائب عيون.

– طبيب نائب نفسية.

– طيب نائب أنف وأذن وحنجرة.

– أخصائي تمريض.

– فني تمريض.

– فني مساعد طبيب أسنان.

– وأخرى …

 مواعيد التقديم (متاح الآن):

– بداية التقديم: بدأ التقديم الخميس بتاريخ 1444/11/05هـ الموافق 2023/05/25م.

– نهاية التقديم: الخميس بتاريخ 1444/11/19هـ الموافق 2023/06/08م.

طريقة التقديم:

– للتقديم على وظائف وزارة الداخلية عبر في الرابط التالي:

رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )

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الكلمات الدلالية:
توظيف فرص عمل وزارة الداخلية وظائف وزارة الداخلية

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