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لسكان مكة المكرمة.. 1320 وظيفة شاغرة برواتب مغرية تحت إشراف وزارة الحج
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لسكان مكة المكرمة.. 1320 وظيفة شاغرة برواتب مغرية تحت إشراف وزارة الحج

لسكان مكة المكرمة.. 1320 وظيفة شاغرة برواتب مغرية تحت إشراف وزارة الحج

لسكان مكة المكرمة.. 1320 وظيفة شاغرة برواتب مغرية تحت إشراف وزارة الحج
٠١:١٣:٣٢ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف (تحت إشراف وزارة الحج والعمرة) عن توفير 1320 وظيفة موسمية شاغرة (للجنسين) للعمل في موسم الحج 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف:

عدد (1200 وظيفة) موسمية:

الشروط

1-  أن يكون المتقدم سعودياً.

2- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

3- إجادة القراءة والكتابة.

4- أن يكون على دراية بأحياء مكة المكرمة.

5- توفير جهاز جوال ذكي.

6- أن يكون من سكان مكة المكرمة.

7- أن يتمتع بحسن المظهر والسيرة والسلوك.

 عدد (120 وظيفة إدارية) موسمية للجنسين:

أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي.

مؤهل جامعي.

إجادة استخدام أوفيس.

خبره بالأعمال الإداريه لا تقل عن سنتين.

المزايا:

عدد (1200 وظيفة) موسمية:

تأمين مواصلات.

رواتب مغرية.

وجبة غذائية.

حوافز مالية.

عدد (120 وظيفة إدارية) موسمية للجنسين:

رواتب مغرية.

طريقة التقديم:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

المصدر  والتفاصيل – (اضغط هنا).

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رواتب مغرية فرص عمل مكة المكرمة وزارة الحج وظائف شاغرة

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