لسكان مكة المكرمة.. 1320 وظيفة شاغرة برواتب مغرية تحت إشراف وزارة الحج

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أعلن المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف (تحت إشراف وزارة الحج والعمرة) عن توفير 1320 وظيفة موسمية شاغرة (للجنسين) للعمل في موسم الحج 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف:

عدد (1200 وظيفة) موسمية:

الشروط

1- أن يكون المتقدم سعودياً.

2- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

3- إجادة القراءة والكتابة.

4- أن يكون على دراية بأحياء مكة المكرمة.

5- توفير جهاز جوال ذكي.

6- أن يكون من سكان مكة المكرمة.

7- أن يتمتع بحسن المظهر والسيرة والسلوك.

عدد (120 وظيفة إدارية) موسمية للجنسين:

أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي.

مؤهل جامعي.

إجادة استخدام أوفيس.

خبره بالأعمال الإداريه لا تقل عن سنتين.

المزايا:

عدد (1200 وظيفة) موسمية:

تأمين مواصلات.

رواتب مغرية.

وجبة غذائية.

حوافز مالية.

عدد (120 وظيفة إدارية) موسمية للجنسين:

رواتب مغرية.

طريقة التقديم:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

المصدر والتفاصيل – (اضغط هنا).

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