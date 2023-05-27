لسكان مكة المكرمة.. 1320 وظيفة شاغرة برواتب مغرية تحت إشراف وزارة الحج
تواصل- فريق التحرير:
أعلن المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف (تحت إشراف وزارة الحج والعمرة) عن توفير 1320 وظيفة موسمية شاغرة (للجنسين) للعمل في موسم الحج 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف:
عدد (1200 وظيفة) موسمية:
الشروط
1- أن يكون المتقدم سعودياً.
2- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.
3- إجادة القراءة والكتابة.
4- أن يكون على دراية بأحياء مكة المكرمة.
5- توفير جهاز جوال ذكي.
6- أن يكون من سكان مكة المكرمة.
7- أن يتمتع بحسن المظهر والسيرة والسلوك.
عدد (120 وظيفة إدارية) موسمية للجنسين:
أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي.
مؤهل جامعي.
إجادة استخدام أوفيس.
خبره بالأعمال الإداريه لا تقل عن سنتين.
المزايا:
عدد (1200 وظيفة) موسمية:
تأمين مواصلات.
رواتب مغرية.
وجبة غذائية.
حوافز مالية.
عدد (120 وظيفة إدارية) موسمية للجنسين:
رواتب مغرية.
طريقة التقديم:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
المصدر والتفاصيل – (اضغط هنا).
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