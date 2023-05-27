عاجل.. بشرى سارة من حساب المواطن لحاملي بطاقات التنقل

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زف برنامج حساب المواطن، بشرى سارة لفئة جديدة بشأن تسجيلها في البرنامج والاستفادة من الدعم الشهري.

حاملي بطاقات التنقل

وأفاد “حساب المواطن” أنه بإمكان حاملي بطاقات التنقل التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم، موضحًا خطوات ذلك.

وردًا على سؤال أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيه:”أنا قبائل نازحة لم يتم تجديد الإثبات هل يحق لي التقديم على حساب المواطن”.

رد الحساب

ورد حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن موضحًا أنه :” بإمكان حاملي بطاقات التنقل ( القبائل النازحة ) التسجيل في البرنامج من خلال الرابط: http://ca.gov.sa عن طريق ( تسجيل جديد ، تفاصيل الطلب ، تعبئة البيانات وتقديم الطلب )”.

التأمينات الاجتماعية

وفي وقت سابق، قال حساب المواطن، إنه في حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الإجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم احتسابه من ضمن الدخل.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردا على حساب أحد المستفيدين، أنه في حال انطبقت على الشخص شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم.

وكان حساب المواطن، حدد الحادي عشر من الشهر المقبل، موعدًا لصرف الدفعة 67 – شهر يونيو.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “يونيو” وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “11 يونيو”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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