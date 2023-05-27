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التعليم تعلن مواعيد اختبارات الدورين الأول والثاني للعام الدراسي 1444هـ
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التعليم تعلن مواعيد اختبارات الدورين الأول والثاني للعام الدراسي 1444هـ

التعليم تعلن مواعيد اختبارات الدورين الأول والثاني للعام الدراسي 1444هـ

التعليم تعلن مواعيد اختبارات الدورين الأول والثاني للعام الدراسي 1444هـ
٠١:٥٠:١٦ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بعد اعتماد الخطة الزمنية لمتابعة أعمال اختبارات الدورين الأول والثاني للعام الدراسي 1444هـ، أوضحت الجداول، مواعيد إعداد الاختبارات ووضع الدرجات وإعلان مواعيد الاختبارات

ويبدأ إعداد جداول الاختبارات والإعلان عنها والتأكد من تسليمها للطلاب بطريقة صحيحة، يوم الأحد الموافق 15 من ذي القعدة

كما تبدأ اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية نظام المقررات وذلك يوم الأحد الموافق 21 من شهر ذي الحجة.

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جداول الحصص اليومية 

وفي وقت سابق، نشرت قناة عين، التابعة لوزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جداول الحصص اليومية لمراحل التعليم العام للأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثالث.

بث مباشر للدروس

وتذاع الدروس عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحًا، وتعاد الدروس طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

ونشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، وللصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط)، وللصف الأول الثانوي، وللمرحلة الثانوية (نظام المسارات)، وللمرحلة الثانوية (نظام المسارات)، وللتربية الخاصة من الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثالث 1444هـ.

وكان الفصل الثالث للعام الحالي قد انطلق في 20 شعبان، ويمر بإجازة عيد الفطر، بالإضافة لإجازة مطولة واحدة في شهر ذي القعدة، ثم يختتم العام الدراسي الحالي في الرابع من شهر ذي الحجة.

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أخبار السعودية اليوم اختيارات الثانوية العامة مواعيد الاختيارات وزارة التعليم

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