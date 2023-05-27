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تويتر يعلن عن قدوم مزايا جديدة للفيديو
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تويتر يعلن عن قدوم مزايا جديدة للفيديو

تويتر يعلن عن قدوم مزايا جديدة للفيديو

تويتر يعلن عن قدوم مزايا جديدة للفيديو
١٢:٤١:٢٨ م، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق  التحرير:

كشف موقع تويتر عن قدوم مجموعة من المزايا الجديدة المرتبطة بمشاهدة مقاطع الفيديو على المنصة.

مزايا جديدة بتويتر:

وبحسب ما ذكرت كبيرة المصممين في المنصة” أندريا كونواي”، في تغريدة لها، فسوف تُحدّث واجهة مشغل الفيديو لإضافة المزيد من الخيارات، مع تجميعها في قائمة واحدة تُسهل الوصول إليها.

وفي التفاصيل تضم القائمة خيارات مثل عرض الشرح أو الترجمة المصاحبة للفيديو Captions، والتحكم في سرعة تشغيل الفيديو بالتسريع أو الإبطاء Playback speed.

كما تضم خيار مشاركة الفيديو عبر التطبيقات الأخرى، وخيار الإبلاغ عن مقاطع الفيديو المسيئة.

أيضًا يوجد خيار تنزيل الفيديو، الذي سوف يحفظ الفيديو على ذاكرة التخزين الخاصة بالجهاز مباشرةً، دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات أو خدمات أخرى لتحميل مقاطع الفيديو من تويتر.

يذكر أن منصة تويتر كانت قد أطلقت العام الماضي إمكانية مشاركة ومشاهدة مقاطع الفيديو الطولية التي تحتل مساحة الشاشة كاملةً مثل تيك تيوك، ومقاطع فيديو Reels على إنستجرام.

فيما حصل مشتركو خدمة “تويتر بلو” في وقتٍ سابق على ميزة رفع مقاطع فيديو طويلة حتى ساعتين كحد أقصى، في مقابل 140 ثانية للمستخدمين العاديين.

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الفيديو تويتر قدوم مزايا جديدة مزايا جديدة مشغل الفيديو

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